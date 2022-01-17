شكرا لقرائتكم خبر عن بوسترات "أبو العروسة 3" قبل بدء عرضه 22 يناير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق أولى حلقات الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" على قناة DMC الفضائية يوم 22 يناير المقبل، ويواصل المخرج هانى كمال تصوير أغلب مشاهد العمل داخل الديكور الرئيسي لإنهاء جميع المشاهد المتعلقة بالحلقات الأولى، وذلك داخل إحدى الشقق بمنطقة مصر الجديدة.

وقبل عرضه بأيام أعد القائمين على المسلسل مجموعة من البوسترات الترويجية للجزء الثالث من العمل، حيث يجمع كل بوستر ممثل من أبطال بمفرده.

وظهر كل من النجم مدحت صالح والنجمة نرمين الفقى، والفنانة رانيا فريد شوقي، وسون بدر وسيد رجب والفنانة ولاء الشريف، والفنانة ديانا هشام، والأطفال أمل حسام ويوسف حسام.

ويشهد الجزء الجديد، العديد من التطورات لجميع الشخصيات التي شاركت خلال أحداث العمل، كما أنه يشهد وجوه جديدة من بينها الفنانين وفاء صادق، هدير عبد الناصر، نور محمود، و شريف بديع، حيث يناقش المسلسل العديد من المشكلات الاجتماعية والأزمات المختلفة، لافتًا إلى أن العمل يتناول مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها.

وشارك في بطولة مسلسل "أبو العروسة" كل من سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من الفنانين، وإخراج كمال منصور. ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع.



رانيا فريد شوقى



مدحت صالح







