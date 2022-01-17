شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم طيخا وعنبة وموزة إلى حمو رجب ومصطفى عناب وأحمد السلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الثلاثي مؤديو المهرجانات حمو طيخا ومصطفى عنبة وأحمد موزة على تغيير أسماء الشهرة الخاصة بهم، لأسماء جديدة معتمدة لدى نقابة الموسيقيين وهى الأسماء التى أقروا على استخدامها وعدم استخدام أسماء الشهرة القديمة التي عرفوا بها، حيث غير حمو طيخا اسم شهرته إلى حمو رجب وعنبة إلى مصطفى عناب وأحمد موزة إلى أحمد السلطان على ألا يستخدموا أسماءهم القديمة في دعاية حفلاتهم وأعمالهم الجديدة.

ومن جانبه قال الموسيقار حمادة أبو اليزيد، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، لـ"الخليج 365" إن الثلاثي أحمد موزة وحمو طيخا وعنبة، أكملوا أوراقهم في نقابة الموسيقيين، واجتازوا اختبارات النقابة، وحصلوا على تصريح سنوي بالعمل.

وأشار أبو اليزيد إلى أن الثلاثي اقروا بتغيير أسمائهم بحيث يصبح، كما أقروا بالالتزام بالقواعد علي المسرح أثناء تقديم فقراتهم، مع عدم استخدام أسمائهم القديمة في الدعاية لهم.

وأوضح أبو اليزيد أن النقابة تفتح الباب أمام الجميع لاستكمال الأوراق واجتياز الاختبارات وطالما اجتاز أى منهم اختبارات النقابة أصبح مؤهلاً للحصول على التصاريح.