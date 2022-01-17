شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Scream يزيح Spider-Man من صدارة شباك التذاكر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عدة أسابيع، استمر فيها فيلم الإثارة والخيال Spider-Man: No Way Home، تربعه على عرش الإيرادات وشباك التذاكر، نجح فيلم الرعب Scream، في إزاحه فيلم مارفل الأخير من عرش شباك التذاكر، بحصوله على 34 مليون دولار أمريكي في العطلة الأخيرة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم الرعب الجديد الذي طرح منذ أيام نجح في ازاحه فيلم مارفل الأحدث Spider-Man: No Way Home من صدارة شباك التذاكر، ليصبح أول فيلم يطرد ظاهرة الأبطال الخارقين منذ عرضه لأول مرة في 17 ديسمبر، بتكلفه انتاج وصلت لـ حوالي 25 مليون دولار فقط لإنتاجه.



Scream

وفيلم "Scream 5" هو فيلم أمريكي من إخراج مات بيتينيلي أولبين وتايلر جيليت، هو الجزء الخامس في سلسلة أفلام Scream، وهو تكملة مباشرة لفيلم "Scream 4" الذي صدر عام 2011، والأول في السلسلة الذي لم يخرجه ويس كرافن، الذي توفي في عام 2015، ويضم الفيلم بعض النجوم من الأجزاء السابقة، منهم الممثلة الكندية نيف كامبل في دور سيدني بريسكوت، والممثلة الأمريكية كورتيني كوكس في دور جيل ويذرز، والممثل الأمريكي ديفيد أركيت في دور رجل القانون ديوي رايلي، ومارلي شيلتن في دور جودي هيكس.