شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابتها بكورونا.. زهرة رامى تتحدث عن تجربتها بتقديم برنامجها الإذاعى من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الإصابة بـ كورونا لن تعطل مقدمو البرامج الإذاعية عن العمل، وتقديم برامجهم لجماهيرهم، مثلما حصل مع الإعلامية زهرة رامى مقدمة برنامج ""اصحى بإنرجي"، والذى يذاع من الأحد إلى الخميس من 7 إلى 10 صباحا، إذ قدمت برنامجها من المنزل مؤخراً، وذلك بعدما شعرت باشتباه إصابتها بالفيروس، لتقدم الحلقة من منزلها قبل ظهور المسحة على حد تصريحها لليوم السابع، مؤكدة أنها تجربة مختلفة للغاية، ورغم معانتها من فيروس كورونا إلا أن اختلاف التجربة بتقديم البرنامج من المنزل يجعلها مميزة.



زهرة رامى

وبعد ثبوت المسحة إيجابية ستواصل زهرة رامى تقديم الحلقات المقبلة من المنزل في نفس الموعد بناء على قرار عايدة سعودي، مدير محطة راديو إنرجي 92.1، التي قررت تقديم أي مذيع حلقات برنامجه من المنزل في حالة اشتباه إصابته بفيروس كورونا.

وتعتبر زهرة رامى واحدة من أهم مذيعات الإذاعة فى جيلها، بعد مشوار طويل ما بين أكثر من محطة إذاعية آخرها إنرجى أف أم التى تقدم فيها برنامجها الصباحي 5 أيام من كل أسبوع، كما سبق وقدمت برامج على شاشة التليفزيون.