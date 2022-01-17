شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يصور مسلسله "دايمًا عامر" فى مدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف النجم مصطفى شعبان هذه الأيام تصوير مشاهد مسلسله الجديد "دايمًا عامر" فى بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، بعد إجازة قصيرة حصل عليها عقب عودة من مدينة الغردقة، وتصوير 10 أيام فى أحداث العمل هناك والتى جمعته بمعظم الفنانين المشاركين فى البطولة.

ويناقش مصطفى شعبان مشاكل التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث يجسد في أحداث العمل دور مستر عامر وهو مشرف اجتماعى في مدرسة، فيما تقدم لبلبة دور ميس زهرة مديرة المدرسة، أما المدرسين فيجسد أدوارهم عمرو عبد الجليل "مستر أبو الوفا"، ميرنا نور الدين "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، كريم عفيفى "مستر نوفل"، سما إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامى "مستر شريف"

مسلسل "دايما عامر" يكتبه ورشة من الشباب تحت اشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وبطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت ويسجل العمل عودة ثنائية مصطفى شعبان ومجدى والهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا في الدراما خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

وقدم مصطفى شعبان آخر أعماله، مسلسل "ملوك الجدعنة" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، عباس أبو الحسن، وليد فواز، مريم أمين، أحمد كشك، فرح يوسف، فراس سعيد، بسمة داود، وإخراج أحمد خالد موسى.