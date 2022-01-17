ماذا لو أصبحت سمية الخشاب وزيرة التعليم العالي؟.. تعرف على قرارها الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل الفنانة سمية الخشاب، ردها على أسئلة متابعيها على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، إذ اعتاد الجمهور عليها متفاعلة مع تعليقاتهم وأسئلتهم طوال الوقت.

وطرح أحد متابعي حسابها على تويتر سؤالا عليها، جاء فيه: لو بقيتي وزيرة التعليم العالي، إيه أول قرار ليكي؟"، وجاء رد سمية "هزود يوم إجازة في الويك إند".

جدير بالذكر أن الفنانة سمية الخشاب شاركت في السباق الرمضاني لعام 2021 بمسلسل "موسى" أمام الفنان محمد رمضان، وشارك في البطولة سيد رجب، صبري فواز، هبة مجدي، رياض الخولي، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.