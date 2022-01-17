نيللي كريم زعيمة مستعمرة وديكتاتورية في "الجسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تلعب الفنانة نيللي كريم في مسلسل "الجسر" الذي تدور أحداثه في 6 حلقات، والمقرر بدء عرضه بعد منتصف الليل 18 يناير، على منصة شاهد، شخصية امرأة تُدعى دليلة.

وعن الشخصية التي تقدمها، قالت في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC مصر: "شخصية غير التقليدية في زمن غير تقليدي ضمن تجربة مختلفة عن أي عمل آخر". وتضيف "أن السداسية هي مزيج من الحركة والتشويق بعد نهاية العالم، حيث تعيش مجموعات من الناس في مستعمرة ولديها زعيمها الخاص، وأنا هي زعيمة مستعمرة دليلة، والتي تتخذ قرارات يومية مبنية على مبادئ وضعها والدها".

وتشير إلى أن "الشخصية ديكتاتورية ترى نفسها دائماً على حق، وهدفها الأهم حماية الناس في هذه المستعمرة".

وتابعت نيللي "أحب النقلات والتنويع، وهذا يرضيني كممثلة، وليس فقط تنوع الأدوار بل تنوع الأزمنة أيضاً"، لافتة إلى "أحب أعمال الحركة والأكشن، ويسهل علي أداء المشاهد كوني رياضية في الأساس، كما هناك فريق عمل كامل يساعدنا في المشاهد".

"الجسر" دراما تشويقية تقع في 6 حلقات، كتبها محمد سليمان عبد المالك، عن قصة وإخراج بيتر ميمي. رحلة إلى المجهول يقطعها عمرو سعد بعد نهاية العالم، وتتصدى له فيها نيللي كريم ضمن أحداث "الجسر" على شاهد VIP.