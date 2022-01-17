انطلاق مسلسل "الجسر" لعمرو سعد ونيللي كريم على شاهد منتصف الليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنطلق أولى حلقات مسلسل "الجسر" من إنتاج Sproductions لصاحبتها سالي والي ومن بطولة عمرو سعد ونيللي كريم، يوم الثلاثاء المقبل 18 يناير على منصة شاهد، إذ انتهى المخرج بيتر ميمى من مونتاج ومكساج الحلقات الأخيرة من العمل استعداداً للعرض.

المسلسل يتكون من 6 حلقات تدور في إطار من الغموض والتشويق والخيال، وتم طرح البرومو خلال الساعات الماضية ولاقى صدى واسع.

وتدور أحداث المسلسل بعد سنوات طويلة من الحروب قضت على معظم مظاهر الحياة، واضطرت الناس للعيش في تجمعات صغيرة يحكمها أشخاص لا يرحمون يفرضون قوانين صارمة وغريبة، مما يدفع "نوح" إلى اصطحاب ابنه "ناجي" في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى المكان الوحيد الذي يعتقد أنه آمن بالنسبة للطفل الصغير ومستقبله -رغم أنه لم يزره من قبل- "الجسر".

المسلسل من بطولة النجوم عمرو سعد، نيللي كريم، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد وسارة الشامي مدير التصوير حسين عسر، ديكور أحمد فايز، مونتير أحمد حمدي، جرافيك ياسر النجار، ملابس حسن مصطفى، منتج منفذ علي فايز ومن إنتاج شركة sproductions سالي والي، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك من تأليف وإخراج بيتر ميمي.