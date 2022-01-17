ديانا حداد ترد على اتهامها بتقليد نوال الكويتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ردت الفنانة ديانا حداد على اتهامها بتقليد الفنانة نوال الكويتية، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها الأولى، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

وكتبت ديانا "للعلم فقط، هذي الصورة تم تصويرها في أول سبتمبر ٢٠٢١ يعني من ٤ شهور للي قاعدين يقارنوا ويقولوا ديانا قلدت نوال.. مع حبي الكبير لأم حنين".

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقدوا مقارنة بين صورة التُقطت لديانا من جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت خلالها بصورة اعتبرها البعض تقليد للشكل الذي ظهرت عليه نوال، في صورة نشرتها في 4 يناير عبر "انستجرام" والتقطتها وقت احتفالها بليلة رأس السنة بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان "تريو نايت".