فن ومشاهير

بعد إعلان إصابة بسمة بـ"كورونا".. هبة عبدالغني تنفي إصابتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تمنت الفنانة هبة عبدالغني الشفاء العاجل للفنانة بسمة، والتي تم الإعلان عن إصابتها بفيروس ، إذ يتعاون الاثنان في حكاية "واللي ما يشتري يتفرج"، المعروضة ضمن حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك".

وكتبت هبة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أتمنى الشفاء العاجل للنجمة بسمة، وأحب أطمن الجمهور أنا متطعمة والكرو كله بخير الحمد لله".

وتابعت "إن شاء الله تستمتعوا بباقي حلقات حكاية واللي ما يشتري يتفرج من مسلسل نصيبي وقسمتك".

يشار إلى أن حكاية "واللي ما يشتري يتفرج"، إخراج عصام نصار، ويشارك في بطولتها كوكبة من النجوم منهم بسمة، إيهاب فهمي، محمد علي رزق، وهبة عبدالغني، وندى عادل، وصبري عبدالمنعم ومصطفى حشيش وتامر ضيائي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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