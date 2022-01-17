بعد إثارته الجدل.. هل تم تحديد موعد عرض "أهل الكهف"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

فيلم "أهل الكهف" المأخوذ عن رواية الكاتب توفيق الحكيم، والذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم، أثار الكثير من الجدل، بسبب غموض موعد عرضه.

وعن ما تردد بخصوص تحديد موعد عرض الفيلم في ديسمبر الماضي، تحدث المنتج محمد رشيدي، المشارك في إنتاجه مع المنتج وليد منصور.

المنتج محمد رشيدي في تصريح خاص لـ" الخليج 365"، قال: "لم يتم تحديد موعد معين للعرض، الفيلم أصلا لم تكتمل بعض مراحل تجهيزه".

وتابع :" لم يتم حسم موقف العمل بعد، ربما يتم ذلك بعد شهر رمضان الكريم".

فيلم "أهل الكهف" بطولة النجوم: خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وأحمد عيد، ومأخوذ عن رواية حاملة لنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.