الفنانة المصرية بسمة توجه رسالة بعد إصابتها بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

انضمت الفنانة المصرية، بسمة، اليوم الاثنين، إلى قائمة الفنانين الذي أعلنوا إصابتهم مؤحرا بفيروس ‏‏”كورونا” المستجد.‏

وقالت بسمة عبر حسابها على موقع “إنستغرام”: “قدّر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء”.

وناشدت بسمة الجميع بتوخي الحذر من “كورونا”، متكهنة بأنه ينتشر عبر الهواء في الوقت الحالي.

وأرفقت بسمة مع إعلان إصابتها بـ(كوفيد-19) صورة لنتيجة تحليل “كورونا” الخاص بها، والذي يبيّن أنه “إيجابي”.

يشار إلى أن العديد من الفنانين المصريين أعلنوا في الآونة الأخيرة إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الشتاء في مصر.

ومن أبرز هؤلاء كريم محمود عبد العزيز، وشيكو، وداليا البحيري، وعبد الرحمن أبو زهرة، ورشوان توفيق، ومديحة حمدي.

وقبل أسبوع، أصدرت نقابة الممثلين المصريين بيانا تعقيبا على ارتفاع معدل إصابة نجوم الفن بفيروس “كورونا”، والمتحور الجديد “أوميكرون”، وتوقعت فيه مضاعفة عدد الإصابات مع بدء تصوير مسلسلات موسم رمضان 2022.

وطلبت النقابة في بيانها الرسمي “جميع جهات الإنتاج الفني توخي الحذر، والتشديد على ضرورة إتباع التعليمات الوقاية والسلامة والإجراءات الاحترازية لسلامة جميع العاملين في الحقل الفني”، مشيرة إلى الظروف التي تمر بها البلاد، والعالم أجمع من جائحة فيروس كورونا ومتحوراته.