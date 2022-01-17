لمن صوّت رونالدو وميسي في جائزة ذا بيست لعام 2021؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 07:15 مساءً - منذ ساعتين

كشفت تقارير صحفية عن اختيارات النجمين المخضرمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في جائزة أفضل لاعب في العالم “ذا بيست” لعام 2021.

ويقيم الاتحاد الدولي لكرة القدم حفله السنوي، الإثنين، للإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في عام 2021 عن فئة اللاعبين والمدربين وحراس المرمى فضلا عن جوائز أخرى، ويقام الحفل بمدينة زيوريخ السويسرية بشكل افتراضي، في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وتتم عملية التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل 4 فئات، وهي مدربو وقائدو منتخبات الدول الأعضاء في الفيفا، بجانب صحفي من كل دولة، والجماهير المُسجلة لدى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويقوم كل عنصر من عناصر التصويت الـ4 باختيار 3 لاعبين فقط ضمن ترشيحاته للأفضل في العالم، بحيث يحصل اللاعب صاحب المركز الأول على 5 نقاط من كل تصويت فردي، مقابل 3 نقاط لصاحب المركز الثاني، ونقطة لصالح المركز الثالث.

وحسب ما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن رونالدو، قائد منتخب البرتغال، اختار البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ الألماني، في المركز الأول، يليه ميسي، ثم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الشاب ثالثا.

في المقابل فإن ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، اختار زميليه البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي في أول مركزين على الترتيب، ثم ليفاندوفسكي ثالثا.

جدير بالذكر أن القائمة النهائية للمرشحين، والتي تم اختزالها إلى 3 لاعبين من أصل 11 لاعبا، تضم كلا من ليفاندوفسكي وميسي بجانب المصري محمد صلاح نجم هجوم ليفربول.