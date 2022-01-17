شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ يشارك فى أعمال أحمد حلمى وهيفاء وهبى وريهام حجاج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعاشة فنية يعيشها الفنان محمود حافظ، حيث يواصل تصوير عدة أفلام سينمائية وتليفزيونية دفعة واحدة، الأول فيلم "رمسيس باريس"، من بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت، وإخراج أحمد خالد موسى، حيث يواصل التصوير فى باريس، وعقب عودته يستأنف تصوير مشاهده فى فيلم "عمهم"، مع الفنان محمد عادل إمام، بالإضافة إلى مشاركته فى مسلسل "يوتيرن"، من بطولة ريهام حجاج، والذى بدأت تصويره منذ أيام مع المخرج سامح عبد العزيز.

و يظهر أيضًا الفنان محمود حافظ فى أحداث فيلم النجم أحمد حلمى الجديد "العيل"، فى دور صديقه المقرب، ويكون بجانبه ويسانده خلال الأحداث ويحدث العديد من المواقف بينهما، وانتهت أسرة الفيلم من التصوير نهائيا.

ويعرض للفنان محمود حافظ حاليا فيلم "من أجل زيكو" الذى طرح في دور العرض منذ يوم 5 يناير الماضى، وهو تأليف وإخراج بيتر ميمى، وهو من بطولة منة شلبى وكريم محمود عبد العزيز ومحمد محمود، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس ومحمد ثروت وآخرين، ويجسد كريم محمود عبد العزيز دور سائق على سيارة نقل الموتى، ومتزوج من منة شلبي ولديه ابن منها.