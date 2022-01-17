بنظارة وعصابة للرأس.. أميتاب باتشان يلفت الأنظار على إنستغرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: نشر النجم العالمي، أميتاب باتشان (79 عاماً) صورة جديدة، عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، أطل فيها على جمهوره بشكل جديد. وظهر باتشان بـ”لحية” طويلة، مرتدياً نظارة وعصابة للرأس، وشوهد وهو يبتسم للكاميرا في صورة مكبرة لوجهه، مع تعليق، قال فيه: “العمل مُعلق.. كل شيء مغلق.. فقط اللحية تطول”.

ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “Covid-19” في الهند، عزز العديد من المدن القيود، وإجراءات التباعد الاجتماعي، مع توقف العمل أيضاً.

وحظي هذا المنشور بالكثير من الإعجابات والتعليقات من معجبيه وزملائه، حيث علق سوراف غانغولي، لاعب الكريكيت السابق والرئيس الحالي لاتحاد الكريكيت الهندي، على المنشور: “الأفضل”، وكتبت الممثلة الهندية بيباشا باسو: “لطيف جداً”، مع التعليقات التي تطالبه بالبقاء بأمان في المنزل والدعاء له.

وكان قد نشر الممثل الهندي صورة له جالساً على كرسي، ومستلقياً بحديقة منزله في مومباي، بعد أن حصل على استراحة من جدول أعماله المزدحم، إذ شارك صورة لنفسه، وكتب: “سماء زرقاء صافية، أشعة الشمس الساطعة، نسمات باردة.. هاي مومباي”.

وقبل أيام قليلة من هذا المنشور، كان قد توقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتم الكشف لاحقاً عن إصابة أحد أفراد طاقمه في منزله الريفي بفيروس “كورونا”.

وكان قد حصل أميتاب باتشان على شعبية واسعة في بداية سبعينات القرن العشرين، وظهر منذ ذلك الحين في أكثر من 180 فيلماً في حياته المهنية، التي امتدت لأكثر من أربعة عقود.