بعد 6 أعوام.. راشد الفارس في ألبوم جديد: “كحل وزمام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعود الفنان السعودي راشد الفارس إلى ساحة الألبومات الغنائية بعد غياب ما يقرب من 6 أعوام، حيث أعلن عن استعداده لطرح ألبومه الجديد بعنوان “كحل وزمام”، عبر المنصات الرقمية والإلكترونية.

وكشف الفارس، في منشور له عبر حسابه في “إنستغرام”، عن برومو دعائي للألبوم، معلناً طرحه قريباً، وعلق قائلاً: “هذه لمحة من الإبداع والطرب اللي راح نسمعه في ألبوم (كحل وزمام).. قريباً ألبوم جديد لفارس الأغنية الخليجية”.

وكشف الفارس، في منشور آخر، عن تفاصيل أغنياته الجديدة، حيث يتضمن الألبوم 21 أغنية، من بينها: “روحين، الغايب، هذا اليوم، خلهم يدرون، الحب مالي، بيت ليلة، بلسم الجروح، خلص دواي، هانت العشرة”.

وتعاون راشد الفارس مع الشعراء: “بدر بن عبدالمحسن، وفائق حسن، وسعود البابطين، وعلي عسيري، ومحمد الغرير”، وغيرهم، إضافة إلى الملحنين: “دحوم الطلاسي، سلطان الناصر، ياسر بوعلي، ناصر الصالح، وعبدالرحمن العثمان”، وغيرهم.

يذكر أن آخر ألبوم طرحه راشد الفارس، قبل ما يقرب من 6 أعوام، كان يحمل اسم “ناوي”، وتضمن عدداً كبيراً من الأغنيات؛ منها: “على الوسادة”، وهي من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، وألحان سهم، و”الراعبية”، من كلمات مساعد الرشيدي، وألحان ياسر بوعلي، و”سحر الشوق”، للشاعر علي عسيري، ولحن ناصر الصالح، إضافة إلى أغنيات “حظي حلو، وما انتبهت، وها بشر”.