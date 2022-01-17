بعد عطلة رومانسية جمعتهما.. هذه حقيقة خطوبة تايلور سويفت وصديقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تسبّبت المغنية العالمية تايلور سويفت بحالة من الجدل بين جمهورها، إذ اعتقد عدد كبير منهم أن خطوبتها من صديقها جو ألوين قد تمت، وذلك بعد عطلة رومانسية جمعتهما في رحلة من ناشفيل إلى كورنوال، لمدة ثلاثة أيام.

وأثارت تايلور سويفت، وصديقها جو ألوين، التكهنات بأن الخطوبة يمكن أن تكون وشيكة الكشف عنها رسمياً، بعد السفر إلى كورنوال لقضاء عطلتهما، وذلك بعد ارتباط نجمة البوب (32 عاماً)، وصديقها (30 عاماً)، منذ أربع سنوات، وتحديداً في بداية عام 2017، حيث تحدث البعض عن أنهما قد يكونان على وشك اتخاذ الخطوة التالية.

وسافرت تايلور وجو، من ناشفيل إلى لندن، الأسبوع الماضي، قبل التوجه إلى منطقة سانت آيفز في الكورنيش، لقضاء عطلة رومانسية لمدة ثلاثة أيام، وفقاً لصحيفة “ذا صن”، فيما قيل إنهما قطعا في هذه الرحلة مسافة 4000 كيلومتر، والتي وصفت بأنها “خاصة، وتحمل الطابع الخاص للزوجين”.

وقال أحد المصادر إن “تايلور نجمة كبيرة وثرية جداً. لذا يمكنها السفر إلى أي مكان تريده، وفي أي وقت.. لكن من الواضح أن الذهاب إلى هذا الحد لبضعة أيام يعني الكثير.. وتبدو الأمور كأنها تزداد جدية”. وبدت تايلور وصديقها سعيدين للغاية، ويستمتعان بوقتهما معاً.

وأضاف المصدر أن تايلور سويفت، وصديقها، قد عاشا معاً طوال فترة الإغلاق، ما جعل الأمور أكثر جدية بينهما، فيما يُعتقد أنه، ولتحقيق أقصى قدر من الخصوصية، استأجر الزوجان منزلاً في المنطقة أثناء رحلتهما، بدلاً من الإقامة في غرفة فندق.

ووفقاً للمصادر، فإنه وبمجرد اختتام رحلتهما في المملكة المتحدة، سافرا إلى ولاية “ماين”.

وكانت تايلور وجو يقسمان وقتهما بين الولايات المتحدة ولندن، في السنوات الأخيرة، واستمر الثنائي في الحفاظ على علاقتهما خاصة للغاية، لكنهما واجها شائعات عن الخطوبة والزواج، على مدار العام الماضي.