شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى يشارك فى مسلسل "ملف سرى" مع هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان علاء مرسى فى مسلسل "ملف سري" من بطولة الفنان هانى سلامة، والمقرر طرحه فى موسم دراما رمضان المقبل، ويجسد علاء أحد الأدوار الرئيسية فى العمل الذى انطلق تصويره، وهو من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسى.
وتعاقدت الشركة المنتجة مؤخرًا مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل وعلى رأسهم ماجد المصرى، إدوارد، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، شيرين، كارولين عزمى، صبا الرافعى، إيمان يوسف وجارٍ التعاقد مع باقى الفنانين.
وحل مؤخرًا الفنان الكوميدى علاء مرسى، ضيفا على تليفزيون الخليج 365، في لقاء خاص تحدث خلاله عن سر ابتعاده عن الأضواء خلال الفترة الآخيرة، حيث أشار إلى أن السبب الحقيقى في هذا الابتعاد يرجع لدور الإنتاج، وللأدوار الثانوية التى تعرض عليه طوال الوقت خلال الفترة الأخيرة، مما جعله يأخذ قرار برفض أى من هذه الأدوار التي لا تتلائم مع حجم موهبته الفنية.
ولم يخل أى لقاء للفنان علاء مرسى إلا ونجده ينتهز الفرصة ليتحدث عن رفيق دربه الفنان الراحل علاء ولى الدين، وهو ما حدث بالفعل خلال هذا اللقاء، حيث أشار إلى أن الراحل كان بمثابة الأب والأخ الأكبر في حياة علاء مرسى، كما كشف عن آخر لحظات في حياة الراحل، مشيراً إلى وصاياه الأخيرة، والتي كانت تشير كلها بأنه يشعر أنه يعيش الأيام الأخيرة في حياته.