شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تكشف عن اسم شخصيتها فى مسلسل "راجعين يا هوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هنا شيحة، عن اسم شخصيتها في مسلسل "راجعين ياهوى"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل ونشرت هنا، صورة من كواليس تصوير المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت هنا قائلة: "انتظروا فريدة في راجعين يا هوى".



هنا شيحة

ومسلسل "راجعين يا هوى" مأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.

مسلسل "راجعين يا هوا" بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، طه الدسوقي، سلمى أبو ضيف، تميم عبده، صفاء الطوخي، جلا هشام، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وفي نفس السياق أعادت هنا شيحة ذكرياتها مع العائلة بمجموعة الصور التى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وتوثق بها أهم اللحظات في حياتها منهم وهي طفلة يحملها والدها ووالدتها، وأخرى برفقة أبنائها، كما ظهرت في صورة ثالثة برفقة شقيقاتها، إضافة إلى صورة من معرض والدها الفنان أحمد شيحة.