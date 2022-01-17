شكرا لقرائتكم خبر عن هبة عبد الغنى تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا بعد إيجابية عينة بسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة هبة عبد الغني، الجمهور عليها، بعد إعلان الفنانة بسمة إصابتها بفيروس كورونا، لاسيما أنها تصور معها في بطولة حكاية "واللى ما يشترى يتفرج" من الموسم الرابع لمسلسل "نصيبي وقسمتك"، للمؤلف عمرو محمود ياسين والتي يتم عرضها حالياً على قناة ON

وكتب هبة عبد الغنى عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: "أتمني الشفاء العاجل للنجمة بسمة.. وأحب أطمن الجمهور أنا متطعمة.. إن شاء الله تستمتعوا بباقي حلقات حكاية واللي ما يشتري يتفرج من مسلسل نصيبي وقسمتك".



هبة عبد الغنى

"واللي مايشتري يتفرج" الحكاية الثامنة من مسلسل "نصيبى وقسمتك 4"إخراج عصام نصار، ويشارك في بطولتها بسمة، إيهاب فهمي، محمد علي رزق، وهبة عبد الغني، وندى عادل، وصبري عبد المنعم ومصطفى حشيش وتامر ضيائي، مجموعه مميزه من النجوم الصاعدين منهم يوسف عمر ولبنى عزت وياسمين البشبيشي.

وتنتظر الفنانة هبة عبد الغني، عرض أحدث أعمالها الدرامية، قصة "شبح البدروم"، إحدى قصص وحكايات مسلسل "خارج السيطرة- into the dark" المأخوذ عن فرومات أمريكي، حيث تقدم شخصية، ميس داليا مدرسة في أحد المدارس، وبطولة هبة عبد الغني ونور إيهاب ومعتز هشام ويوسف وائل نور وإسراء رخا وعبد الرحمن عامر وعمر عمر، ومن تأليف لاري نبيل، وإخراج محمد بكير.