حفيد شعبان عبدالرحيم: الأسرة تصافت خلاص.. وأمي لم تحرض على قتل خالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد المطرب الشعبي عمرو شعبان عبد الرحيم حفيد المطرب الشعبي الراحل، انتهاء الخلافات بين أخواله، وقال إنهم "تصافوا في جلسة خاصة".

ونفى عمرو ما قاله خاله عدوية عن تحريض شقيقته ووالدة عمرو على قتله، وقال، في تصريح خاص لـ"الخليج 365":" أولا المشكلة التي تحدث عنها خالي عدوية، كانت معي وليست مع والدتي، وثانيا الموضوع مر عليه أكثر من السنة".

وتابع :"مفيش حد في العيلة كلها، حرض على قتله نهائي، وكلنا فوجئنا بالفيديوهات، لأن الخال عدوية حضر الشهر الماضي إلى منزل والدتي، وقضى معها ليلة رأس السنة، ولم يحدث أي خلاف".

عمرو أضاف :"في حد بيلعب في دماغ عدوية، وهو اللي عايز الدنيا تبوظ، وأن علاقته تكون أسوأ مع شقيقته".

واختتم بالقول :"الحمد لله مؤخرا كل العائلة اجتمعت، بحضور عدوية، وتم الاتفاق على إغلاق صفحة الخلافات، وتصافينا جميعا".

كان المطرب عدوية شعبان عبد الرحيم، نشر مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال :" كان عليّ مبلغ لأختي وبعتت لي ناس من قرايب جوزها على الطريق زنقوا علي عشان ياخدوا مني فلوس أو العربية أو يقتلوني".