فن ومشاهير

إصابة الفنانة بسمة بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة بسمة، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، إصابتها بفيروس .

ونشرت بسمة صورة يظهر فيها نتيجة المسحة، وعلقت: " قدر الله وماشاء فعل، الحمدلله على كل شيء، ياريت الناس كلها تخلي بالها لأن العدوى دلوقتي في الهوا".

من ناحية أخرى تشارك بسمة في بطولة حكاية "اللي ما يشتري يتفرج" ضمن حكايات الجزء الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك".

ويشارك في بطولة المسلسل: إيهاب فهمي، محمد علي رزق، هبة عبدالغني، ندى عادل، وعدد من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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