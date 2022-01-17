احلام تدعو لبلادها بعد الانفجارات التي شهدتها ابو ظبي اليوم

كتب امير فتحي في الاثنين 17 يناير 2022 03:50 مساءً - علقت الفنانة الإماراتية أحلام على الحرائق والانفجارات التي شهدتها منطقة الصفح في العاصمة أبو ظبي اليوم الاثنين.

وعلى حسابها في “تويتر”، نشرت أحلام صورة لمنطقة الصفح على خلفية العلم الإماراتي، وصورة لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وكتبت: “رب اجعل هذا الوطن آمنا مطمئنا”.

كما قامت بتغيير صورة بروفايلها الى علم الامارات مع عبارة “رب اجعل هذه الدار امنا”.

وفي تغريدة اخرى كتبت “اللهم إنا نستودعك دولة #الإمارات، حكامها، وشيوخها، وأبنائها، والمقيمين على أرضها، اللهم اصرف عنا هذا المرض، واحفظها من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأدم عليها الأمن والأمان يارب العالمين.”.