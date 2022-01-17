شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل فاتن حمامة.. لماذا طلبت من مخرج "يوم سعيد" طرد عبد الوهاب وهى طفلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي رحلت عن عالمنا زى النهاردة الـ 17 من يناير عام 2015، بعدما حفرت اسمها بأحرف من ذهب في سماء السينما العربية، كواحدة من أهم المواهب بالتاريخ، وقدمت مسيرة فنية طويلة باتت فيها واحدة من أهم أيقونات السينما حتى أطلق عليها سيدة الشاشة العربية.



فاتن حمامة فى طفولتها

الفنانة الكبيرة التي بدأت السينما من عمر 6 سنوات، أمام الملحن والمطرب محمد عبد الوهاب فى فيلم "يوم سعيد"، روت في حوار نادر لها انها لم تكن طفلة هادية، وإنما كانت شقية جدًا حتى كان صناع الفيلم ينتظروا لمدة ساعة قبل التصوير من أجل اللعب معها وفقاً لما ذكرته خلال الحوار مع الإعلامية أمانى راشد.



فاتن حمامة مع عبد الوهاب

كما روت موقف طريف لها حينما أكدت أنها خلال التصوير طلب المخرج منها عدم النظر إلى الكاميرا نهائيًا، وإلا ستصبح "بربرية"، وبالتالي ما ان رات محمد عبد الوهاب ينظر للكاميرا حتى طلبت من المخرج طرده من موقع التصوير، الأمر الذى جعل عبد الوهاب يضحك بشدة فور علمه بما حدث.