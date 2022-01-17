بسمة تصاب بفيروس كورونا.. وتعلق: خلى بالكم العدوى دلوقتى فى الهوا

القاهرة - سامية سيد - طال فيروس كورونا والمتحور الجديد، الكثير من النجوم والإعلاميين والمشاهير، خلال الفترة الاخيرة، وآخرهم الفنانة بسمة التي أعلنت إصابتها بالفيروس من خلال نشر صورة علي الإنستجرام الخاص بها لنتجية التحليل وعلقت عليها بـ"قدر الله وماشاء فعل!! الحمدلله على كل شيء.. ياريت الناس كلها تخللي بالها لأن العدوى دلوقتي في الهوا".

وكانت قد شاركت الفنانة بسمة، متابعيها وجمهورها، بجلسة تصوير جديدة لها ترتدي فيها الملابس الفرعونية أثناء مشاركتها في مهرجان قرطاج السينمائي، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، جلسة التصوير التي ارتدت فيها فستان طويل باللون الأسود مزين ببعض الكلمات الفرعونية لتلفت نظر متابعيها.

وفى تصريحات للفنانة بسمة مؤخرا، أثناء لقائها الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، قالت إنها كانت محظوظة بالعمل مع عدد من الأسماء الكبيرة في السينما والدراما، مثل الكِبار يسري نصر الله وشريف عرفة وداوود عبد السيد، خاصة أنهم من اختاروها في أعمالهم، ولكنها تعتبر أنها لم تجرب كل أشكال التمثيل حتى الآن، مشيرة إلى أن التمثيل عبارة عن مساحة كبيرة، جربت منها أجزاء وهناك أجزاء ما زالت لم تجربها.

وأضافت بسمة عندما عرض علىّ فيلم ماكو، ضحكت وقلت إن هذه النوعية من الأفلام لن تحدث عندنا، لأن هناك أشياء يمكن أن نقبلها من الخواجة، ولكن لا يمكن أن نقبلها هنا، وفي الوقت نفسه لا يوجد المعرفة التقنية التي تمكنا من عمل مثل تلك الأعمال، وبعض الزملاء عندما علموا أنني سأشارك في هذا العمل اتهموني بالجنون".