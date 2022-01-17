شكرا لقرائتكم خبر عن فاهمين لغة بعض.. فيديو طريف لرامى جمال يتحدث مع كلبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن هناك لغة خاصة بين المطرب رامي جمال وكلبه، لغة لا يفهمها أحد غيرهما يستطيع رامي من خلال فهم ما يشكو منه "الكلب"، حيث نشر رامي جمال، فيديو جديدًا من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر جمال وهو يكشف مواهبه في التحدث مع الحيوانات بطريقة كوميدية وتفاعل معه كلبه بنفس طريقته.



رامي جمال برفقة كلبه



رامي جمال يتحدث مع كلبه

وطرح مؤخرًا رامى جمال اغنية "مش حبايب" من ألحانه وكلمات محمد أبو نعمة وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وقرر مؤخرًا رامى جمال استقبال العام الجديد بطرح أغنية بعنوان "الجو جامد"، وهى الأغنية التاسعة من ألبومه "ولسه"، من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما.

وكان رامى جمال طرح الشهر الماضي "في غمضة عين" عبر موقع يوتيوب، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه "ولسه"، بجانب طرحه عدة أغنيات مثل "لسه الكلام زعلان" من الحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع احمد ابراهيم، وأغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

الأغنية الأخرى بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.