شكرا لقرائتكم خبر عن بطريقة كوميدية.. كيف تهرب سمير غانم من هدية عيد ميلاد دلال عبد العزيز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز، الإثنين الموافق 17 يناير، والتى تعد من أهم نجمات جيلها فكانت بارعة فى أدائها التمثيلى التى ظهرت به فى مجالات السينما والدراما والمسرح، واستطاعت أن تبنى قاعدة جماهيرية كبيرة بجمالها وطيبتها وحرصها على ود أصدقائه من داخل الوسط الفنى، كما كانت حريصة على فعل الخير بشكل دائم وهو الأمر الذى لم يختلف عن زوجها الراحل سمير غانم والتى جمعتهما قصة حب استمرت 37 عاما يمكن أن تدرس للعشاق.

وكعادة النجم سمير غانم فى إضفاء البسمة على وجوه محبيه فكان له الكثير من المواقف الكوميدية مع زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وفى لقائها فى برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، كشفت عن أول المواقف الكوميدية وأبرزها بعد أول عام من الزواج عندما حل عيد ميلاده الذى يسبقها بيومين فقط.

وقالت دلال عبد العزيز: "سمير غانم عيد ميلاده يوم 15 وأنا يوم 17 يناير الفرق يومين، فأول سنة زواج قلت أجيبله هدية واستنيت أنه يردها بعد يومين ولقيته مطنش فقلتله يا سمير النهاردة عيد ميلادى، فرد عليا وقالى شكلى وحش اوى انتى لسه جيبالى هدية واجى دلوقتى اردهالك فقلتله خلاص عندك حق شكلها مش حلو".

وتابعت دلال عبد العزيز: "فى السنة الللى بعدها قلت بقى انا مش هاديله هدية فى عيد ميلاده، عشان هو يجيبلى هدية، فتهرب برده من الهدية ولما سالته وقلتله النهاردة عيد ميلادى راح معاتبنى وقالى لو كنتى قمتى السبت كنتى لقيتى الحد، ومن وقتها لا هو بيجيبلى ولا انا بجيبله".