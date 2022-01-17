شكرا لقرائتكم خبر عن فولة واتقسمت نصين.. دنيا سمير غانم فرحانة بتشابه ملامحها مع والدتها الراحلة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وهى من مواليد 17 يناير 1960، وفى تلك المناسبة حرص محبوها من الجمهور والمقربين منها وبينهم ابنتها دنيا سمير غانم، على إحياء تلك الذكرى السعيدة، وفى هذا الصدد، نشرت دنيا سمير غانم، مجموعة صور مركبة تظهر مدى التشابه الكبير فى الملامح بينها وبين والدتها الراحلة.



دنيا سمير غانم تبرز الشبه بينها ووالدتها

يظهر في الصورة التي نشرتها دنيا سمير غانم، عبر "ستورى" حسابها على موقع "إنستجرام"، مدى التشابه القوى فى الملامح بين دلال عبد العزيز في شبابها، وابنتها دنيا، أيضا وثقت الصور مدى قرب التشابه بين ابتسامة دلال عبد العزيز وابنتها.



دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز



دلال عبد العزيز ودنيا



الشبة بين دنيا سمير غانم ووالدتها

وسبق أن وجهت النجمة دنيا سمير غانم رسالة مؤثرة لأبيها الراحل النجم سمير غانم، تزامنا مع ذكرى ميلاده، وكتبت على حسابها على "فيس بوك": كل سنة وأنت طيب يا حبيبى وروحى، ربنا يرحمك ويغفر لك"، وأضافت: "يا رب تكون سعيد ومرتاح زى ما كنت طول حياتك بتسعد الناس كلها.. بحبك ومعايا فى كل لحظة.. عيد ميلاد سعيد فى الجنة يا رب".

ومنذ يومين حلت ذكرى ميلاد الراحل الكوميديان من الدرجة الأولى، "فطوطة"، النجم الكبير سمير غانم الذى لا يمكن أن يشاهده الجمهور في عمل فني دون الضحك، يمتلك رصيدًا ضخمًا ومتنوعًا من الأعمال، حيث قدم ما يقرب من 160 فيلمًا، و50 مسرحية، و80 عملاً للدراما التليفزيونية والإذاعية، بخلاف فوازير رمضان التي قدمها قرابة 10 مرات سواء كبطل أول في الثمانينيات والتسعينيات، أو مع مجموعة من نجوم الكوميديا بالستينيات والسبعينيات.