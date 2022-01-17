شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم في ذكرى ميلاد والدتها: كل سنة وانتى طيبة يا مامى يا أحلى ذكرى فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، محبيها ومتابعيها صورة من ذكريات تجمعها بوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والتي تحل ذكرى ميلادها اليوم الاثنين، فهى من مواليد 17 يناير 1960.

وظهرت إيمى في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، هي ووالدتها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز وأختها دنيا سمير غانم، وعلقت على الصورة:" كل سنة وانتي طيبة يا مامي يا أحلى ذكري في حياتي، يارب في الجنة ونعيمها وأشوفك هناك انتي وبابي حبيبي يارب، ربي أرحمهما كما ربياني صغيرًا".



حساب ايمى سمير غانم على انستجرام

وسبق ووجهت النجمة دنيا سمير غانم رسالة مؤثرة لأبيها الراحل النجم سمير غانم، تزامنا مع ذكرى ميلاده، وكتبت على حسابها على "فيس بوك": كل سنة وأنت طيب يا حبيبى وروحى، ربنا يرحمك ويغفر لك"



ايمى سمير غانم

وأضافت: "يا رب تكون سعيد ومرتاح زى ما كنت طول حياتك بتسعد الناس كلها.. بحبك ومعايا فى كل لحظة.. عيد ميلاد سعيد فى الجنة يا رب".

ومنذ يومين حلت ذكرى ميلاد الراحل الكوميديان من الدرجة الأولى، "فطوطة"، النجم الكبير سمير غانم الذى لا يمكن أن يشاهده الجمهور في عمل فني دون الضحك، يمتلك رصيدًا ضخمًا ومتنوعًا من الأعمال، حيث قدم ما يقرب من 160 فيلمًا، و50 مسرحية، و80 عملاً للدراما التليفزيونية والإذاعية، بخلاف فوازير رمضان التي قدمها قرابة 10 مرات سواء كبطل أول في الثمانينيات والتسعينيات، أو مع مجموعة من نجوم الكوميديا بالستينيات والسبعينيات.