شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بلاك تيما يحيي حفلاً غنائيًا على مسرح الزمالك يوم 5 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي فريق بلاك تيما حفلاً غنائيًا على مسرح الزمالك يوم 5 فبراير المقبل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، ويقدم ثلاثي الفريق أمير وبحر وعبده، باقة متنوعة من أغانيهم التى يعشقها جمهورهم خلال الحفل مثل "بحار" و"كل مرة" و"إيه يعني" و"أخبار أهرام جمهورية" مع إعادة توزيع مجموعة من أغنياتها المعروفة، وذلك من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين ، أحمد بحر ومحمد عبده ، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الاماكن الثقافية فى مصر، كما نال فريق بلاك تيما العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الاوسط ، وهوفريق غنائي مكون من ثلاثة شباب نوبيين، شارك بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، طرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وطرح ألبومه الثاني بعنوان "غاوي بني آدمين" في شهر أبريل عام 2012، كما حصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط.

وكان قد كشف الفنان أمير صلاح الدين عن طرح أحدث أغانيه بمناسبة العام الجديد والتي تحمل عنوان " بصل الصبر"، وكشف أمير عن بوستر الأغنية من خلال الانستجرام الخاص به وعلق عليها بـ "بصل الصبر باكورة إنتاج بلاك تيما.. أغنية السنة الجديدة 2022، كل سنة وحضراتكم طيبين " حوار بين العامية المصرية وموسيقى الچاز العالمية ".