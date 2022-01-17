ندالة "عرابي" السبب.. محمد منير يكشف لمصراوي كواليس وقوفه أمام فاتن حمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

فيلم "يوم مر ويوم حلو" واحد من أشهر أفلام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فترة الثمانينات، وشهد وقوف الفنان محمد منير ممثلا أمامها للمرة الأولى، رغم مخاوفها.

ومع حلول الذكرى السابعة لرحيل الفنانة فاتن حمامة، والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 17 يناير عام 2015، تحدث الفنان محمد منير عن كواليس مشاركته معها في الفيلم.

الفنان محمد منير في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "كانت غاية في الجمال والرقي، وعاملتني معاملة خاصة جدا، إذ كنت الوحيد من فريق العمل الذي يشاركها الطعام، وكانت تفضل تناول طعام يأتي لها من منزلها خصيصا".

وتابع: "كان فريق الإنتاج يتولى إحضار الطعام الجاهز من أحد المطاعم لكل المشاركين في الفيلم، وكنت بناءا على طلبها، أشارك الفنانة فاتن حمامة تناول وجبات خاصة بها، وتأتي لها من منزلها، إذ كانت لا تحب المأكولات الجاهزة، ولها نظامها الخاص".

منير تحدث عن حقيقة رفضها مشاركته في الفيلم، وقال: "الدور كان في البداية مرشحا له الفنان أحمد زكي، وعند علمها بترشيح المخرج خيري بشارة لي، تحفظت الفنانة فاتن حمامة على الترشيح، وقالت لي شخصية (عرابي الاستورجي)، كلها خسة ونذالة في تصرفاتها، وأنت ملامحك طيبة جدا، وبعيدة عن كل الشر الذي تقدمه الشخصية في الفيلم، وكان هذا في البداية، وبعد تصوير مشاهدي دعمتني بكل قوة"

فيلم "يوم مر ويوم حلو"، عرض عام 1988، وقامت ببطولته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وشارك في بطولته محمد منير، وعبلة كامل، و سيمون، ومحمود الجندي،وجالا فهمي.