بالصورة: جمال نادين نسيب نجيم حديث مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 01:34 مساءً - منذ 47 دقيقة

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة عفوية لها على حسابها عبر “إنستغرام”. وعلّقت عليها بالقول: “صورة عفوية ليوم عشوائي”.

وأثارت الصورة إعجاب متابعيها إذ عبروا عن إعجابهم بعفويتها وجمالها وأنها لا تحتاج لأي فيلتر.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل فيديو لنادين نسيب نجيم عبر صفحاتهم الخاصة، وظهرت نادين بالفيديو وهي ترقص على ألحان أغنية “الغزالة رايقة”، خلال تواجدها مع مصفف الشعر الخاص بها.

متابعو نادين عبروا عن سعادتهم برقصتها العفوية، التي وصفها معظمهم بالجميلة والمتألقة.