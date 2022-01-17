أمير رمسيس عن فيلم "المهاجر": كان مرحلة وقضية ضد التكفيريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحدث المخرج أمير رمسيس، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن ذكرياته مع فيلم "المهاجر" الذي أثر كثيرا في مشواره رغم أنه لم يكن أحد المشاركين بالعمل.

وعلق: "من سنين طويلة جدا كنت مراهق متعلق بأفلام شاهين وظهر فيلم المهاجر وظهرت قضيته وكان أول فيلم ليه كنت كبير كفاية استوعبه في السينما حتى لو كنت دخلت إسكندرية كمان وكمان وهو اللي حببني في السينما".

وتابع: "المهاجر كان مرحلة، القضية ضد التكفريين، حلم دراسة السينما، التماهي مع رام اللي عايز يسيب كل حاجة و يدرس الزراعة، حفظت كل جمله اللي كانت بتقشعرني، كان نفسي رحلته تبقى رحلتي، اسم دلعي عند ناس كتير كان رام من رمسيس".

واستكمل: "يمكن في لحظات اليأس كانت بتقويني عين رام وهي بتبص ليعقوب ميشيل بيكولي، أنا حلمت برام مش بالولاد، بعد 25 سنة من الحلم ده، أحلى حاجة في حياتي إني بشتغل مع رام (خالد النبوي) وحنخليها جنة وهتشوفوا".

"المهاجر" حقق جدلا كبيرا وقت عرضه بالسينمات عام 1994، وطالب البعض بمنعه من العرض وقيل آنذاك إنه يجسد سيرة حياة نبي الله يوسف.

وشارك في بطولة الفيلم: محمود حميدة، يسرا، خالد النبوي، حنان ترك، صفية العمري، أحمد سلامة، ومن إخراج يوسف شاهين.