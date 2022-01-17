اليوم.. رانيا يوسف في ضيافة إنجي أنور على ETC

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تستضيف الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، النجمة رانيا يوسف، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة حتى الساعة العاشرة.

وترد رانيا يوسف على عدد من الأسئلة الخاصة والمثيرة للجدل، منها مدى تقبلها القُبلات في السينما، كما تتحدث عن أزمة الفستان التي ارتدته بدون بطانة في مهرجان القاهرة السينمائي قبل سنوات، وكذلك عن آخر علاقاتها العاطفية، ومن هو فتى أحلامها ومواصفاته.

وفي برومو الحلقة، تكشف رانيا، عن رفضها الدخول في تجربة زواج ثانية بسبب التغيير الذي يطرأ على الرجل بعد ثلاثة أشهر من الزواج، مشيرة إلى أن أعمالها الفنية التي تقدمها لا علاقة لها بحياتها الشخصية.

ومن جانب آخر، تواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير دورها في مسلسل "شارع 9"، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، مع النجوم: محمود عبد المغني، نرمين الفقي، ماجد الشريف، هدى الأتربي، منة عرفة، أحمد سلامة، صبا الرافعي، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، وحسام فارس وغيرهم.