هنا الزاهد تعلق على مشهد بكائها في مسلسل "أنا وهي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة هنا الزاهد، على مشهد بكائها في مسلسل "أنا وهي" مع النجم أحمد حاتم، ضمن أحداث الحلقة الثانية عشر، المعروضة على قناة cbc.

ونشرت هنا، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فكرة إن حد جمبك بيساعدك ويلم وراك ويقنع الناس بيك ويبقى ضهر وسند حاجة متتعوضش.. أنا وهي 2022".

مسلسل "أنا وهي" بطولة النجوم: أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبدالباقي، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، محمد الصاوي، وعدد من ضيوف الشرف.

مسلسل "أنا وهي" من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز.