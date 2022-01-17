ويزو عن فيلم "تماسيح النيل": "إن شاء الله يعجبكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، لفيلم "تماسيح النيل"، المقرر عرضه 26 يناير الجاري بدور السينما.

ونشرت ويزو، بوسترين للعمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "فيلم تماسيح النيل بجميع دور العرض يوم 26 يناير، إن شاء الله يعجبكم".

وتدور أحداث فيلم "تماسيح النيل" في رحلة نيلية وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.

‎‏‎الفيلم بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، محمد ثروت، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، هنادي مهني، ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين.

فيلم "تماسيح النيل" من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.