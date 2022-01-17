فن ومشاهير

"الوقت الحلو".. سميرة سعيد تنشر صورا من جلسة تصوير خضعت لها

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة سميرة سعيد، عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا تزامنا مع طرح أغنيتها الجديدة "الوقت الحلو".

ونشرت سميرة، الصور، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "الوقت الحلو".

أغنية "الوقت الحلو" هي خامس أغنية ضمن ألبوم سميرة سعيد الغنائي الجديد "إنسان آلي"، وهي من كلمات: محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع هاني يعقوب.

وكانت سميرة سعيد قد طرحت 4 أغاني ضمن ألبومها الجديد وهي: "مون شيري، الساعة اتنين بالليل، بحب معاك، ومتاهة".

يذكر أن سميرة سعيد كانت قد أحيت حفلا غنائيا ضمن ملتقى "أولادنا" وقدمت خلال الحفل أغنية بعنوان "أرض الأحلام".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا