سيلين ديون تلغي جولتها الغنائية لأسباب صحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ألغت النجمة العالمية سيلين ديون الجزء الأميركي الشمالي من جولتها العالمية “كاريدج” بسبب مشكلات صحية.

وكتبت سيلين ديون عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: “كنت آمل أن أكون مستعدة للعودة إلى المسرح مجدداً الآن، لكن على ما يبدو يجب أن أتحلى بالصبر أكثر”.

وأرجأت ديون عروضاً عدة بسبب جائحة كورونا، كما ألغت عروضها في لاس فيغاس حتى فبراير 2022، وكان مقرراً أن تستأنف جولتها في 9 مارس بإحياء 15 حفلة في مدن أميركية وكندية حتى 22 أبريل، لكن مصادر مقربة منها أفادت أن علاج “تشنجات عضلية حادة ودائمة” تعاني منها الفنانة الكندية “سيستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً”.