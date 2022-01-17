دنيا سمير غانم و”اليونيسيف”.. شراكة مستمرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبرت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، عن سعادتها بتجديد عقدها مع منظمة “اليونيسيف”، مبينة أنها وافقت على تجديده، لأنها ترى أن المنظمة تبذل مجهوداً كبيراً من أجل إسعاد وخدمة الأطفال، وتوفير جميع حقوقهم واحتياجاتهم الصحية الجسدية والنفسية والتعليمية، بجانب توفير الأمان لهم.

ونوهت دنيا سمير غانم، في تصريحات صحفية، بأنها استمتعت بجميع الحملات التي شاركت فيها مع “اليونيسيف”، معقبة بأن الظروف التي مرت بها منعتها من تقديم جميع الحملات المتفق عليها، لكنها حاولت في نهاية العام تقديمها.

وترى دنيا سمير غانم أنه لابد أن يرى الطفل أولاً الأمان والحب من أسرته، كما يجب عليها أن تستمع إليه دائماً، ولا يجب أن يطبق هذا فقط على الأطفال بل يجب أيضاً أن يطبق على الكبار.

ومضت دنيا سمير غانم، قائلة إنه يجب على الأهل ألا يعاقبوا أبناءهم كثيراً، لأن الحياة مليئة بالعقبات، وسوف يواجهون العديد من المشاكل مثل “التنمر”، لذلك لابد أن يشعر بأنه إنسان كامل في بيته، لأنه لن يشعر بذلك خارج بيته.

وأردفت دنيا سمير غانم أنها انتهت من تصوير فيلمها السينمائي الجديد “تسليم أهالي”، وتنتظر عرضه، كما تستعد لاستئناف تصوير باقي مشاهدها في مسلسل “عالم موازي”، للمشاركة به في الموسم الرمضاني المقبل 2022.