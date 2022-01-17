خلاف أنغام وأصالة يتجدد.. والأخيرة تحذف منشور اعتذارها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد لقاء الفنانتين أصالة وأنغام في المملكة العربية السعودية وتحديدًا في حفل “التريو نايت” بموسم الرياض وتجاهل كل منهما الأخرى، يبدو أن الحرب اشتعلت مجددًا بين النجمتين.

وفي التفاصيل، حذفت أصالة منشور الاعتذار لأنغام الذي كانت قد نشرته على صفحتها بـ”إنستغرام”، وكتبت فيه: “بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عن ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبدالرحمن على اللي صار.. لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر.. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض.. ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة)”.

ووقتها أعادت أنغام نشر اعتذار أصالة على حسابها بـ”إنستغرام”، وعلقت عليه قائلة: “كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل ماقدرش غير إني اقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف”.

لكن حذف أصالة منشور الإعتذار جعل البعض يؤكد أن الخلاف تجدد مرة أخرى بين الفنانتين.

يُذكر أن قصة الخلاف بين أصالة وأنغام بدأت بعد علاقة صداقة قوية، بإعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنه شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، وذلك في مطلع العام قبل الماضي، الأمر الذي لم تتقبله أصالة كأحد أقارب زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى، لتهاجم أنغام وتبدأ حرب التصريحات بينهما على مواقع التواصل.