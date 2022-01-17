محمد لطفي بصحبة رامي وحيد في كواليس "المماليك" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان محمد لطفي بصحبة الفنان رامي وحيد، في كواليس تصوير مسلسل "المماليك".

ونشر لطفي، صورة له مع رامي وحيد من كواليس التصوير، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حبيبي النجم رامي وحيد من كواليس المماليك.. الشغل معاك جميل يا روميو".

مسلسل "المماليك" بطولة: رانيا يوسف، بيومي فؤاد، فيدرا، دوللي شاهين، محمد لطفي، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسي صلاح، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف.

مسلسل "المماليك" من تأليف هشام هلال، مدير تصوير أحمد عبد القادر، وإخراج حازم فودة.