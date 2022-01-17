فن ومشاهير

محمد لطفي بصحبة رامي وحيد في كواليس "المماليك" (صورة)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان محمد لطفي بصحبة الفنان رامي وحيد، في كواليس تصوير مسلسل "المماليك".

ونشر لطفي، صورة له مع رامي وحيد من كواليس التصوير، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حبيبي النجم رامي وحيد من كواليس المماليك.. الشغل معاك جميل يا روميو".

مسلسل "المماليك" بطولة: ، بيومي فؤاد، فيدرا، دوللي شاهين، محمد لطفي، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسي صلاح، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف.

مسلسل "المماليك" من تأليف هشام هلال، مدير تصوير أحمد عبد القادر، وإخراج حازم فودة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا