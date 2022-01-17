حفيد فريد شوقي يحتفل بعيد ميلاد زوجته: إمرأة فاتنة وناعمة… لن تصدقوا جمالها! – شاهدها الآن

كتب امير فتحي في الاثنين 17 يناير 2022 03:50 صباحاً - حرص الفنان الشاب أحمد جمال سعيد، على توجيه رسالة حب وشكر لزوجته السيدة سارة سعيد بمناسبة عيد ميلادها وذلك من خلال منشور عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشر صورا مجمعة له برفقة زوجته وعلق عليها قائلا: “حبيبتي أزيك حابب احكي حكايتك ازاي شفتك وفين عرفتك وان مفيش حد زيك، مرينا بكتير حاجات كونا ذكريات حلوها عايش معانا بس والوحش منها مات”.

وتابع “طول عمرك ضهر ليا وبرضوا سند عليا ممكن جدا أغني ليكي بس صعب أغني عليكي فاكرة أبويا يوم ماجالك ووصاكي عليا قلك جوزك هو ابنك.. وبعدها اتقلبت حياتي مت جوه اكتئباتي خسارة ورا خسارة بخسارة والدنيا تشد عليا أكتر بس أنتي كنتي طوق نجاة اصلك ليا الحياة رمانة ميزان كل حاجة وفي الأخر مش عايزه حاجة”.

وأضاف “هستأذنك اقولك كمان، بس مش هوفيكي مهما كان بحبك أصلي من زمان واتمني أكون ليكي الأمان، كل سنة وانت طيبة ياحبيبتي”.

الفنان أحمد جمال سعيد من مواليد عام 1989، و بدأ مشواره الفني في عام 1997، وقام بتقديم العديد من الأعمال الفنية الناجحة في السينما والدراما والمسرح، وهو حفيد الفنان القدير الراحل فريد شوقي، و يعتبر الفنان أن جده” ملك الترسو” هو مثله الاعلى في الفن، ويسعى لتحقيق جزء بسيط من انجازات جده الفنّية.

أحدث أعمال “أحمد جمال سعيد” في الدراما التلفزيونية

من ناحية أخرى، يواصل الفنان أحمد جمال سعيد تصوير مشاهده ضمن أحداث “مسلسل نقل عام” والذي يجمعه مع عدد كبير من نجوم الفن.

مسلسل “نقل عام” يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيهاب فهمى، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

وأوضح الفنان الشاب فى تصريح خاص له، أنه ينفصل عن زوجته خلال الأحداث ولديه طفلة منها ويمر بالعديد من المشكلات فى محاولة للحفاظ على ابنته ونفسيتها حتى لا تتأثر بما يحدث بينهما من شدة تعلقه بها.

كما صرح الفنان أحمد جمال سعيد عن مشاركته في السياق الرمضاني 2022 قائلا: “باذن الله في حاجه او حاجتين بقراهم كده وهشوف”.

من ناحية أخرى، يشارك الممثل أحمد جمال سعيد في بطولة “مسلسل شارع 9“، المقرر عرضه في الأيام القليلة المقبلة.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان الشاب أحمد جمال سعيد كان “مسلسل إلا أنا” الموسم التاني حكاية – “حكايتي مع الزمان” بطولة الفنانة القديرة ميرفت أمين والفنان الراحل أحمد خليل ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب.

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