شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجزء الثالث لـ مسلسل "أبو العروسة" 22 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق أولى حلقات الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" على قناة DMC الفضائية في 22 يناير المقبل، حيث يواصل المخرج هاني كمال تصوير أغلب مشاهد العمل داخل الديكور الرئيسي للعمل داخل إحدى الشقق بمنطقة مصر الجديدة والذي تدور بداخلها معظم مشاهد العمل.

ويتم طرح قضايا جديدة ومختلقة في المجتمع المصرى، فى الموسم الثالث من المسلسل، ويضم العديد من الأبطال الجدد للمشاركة في أحداث المسلسل، وينتمى العمل لنوعية الـ45 حلقة.

وكان الجزء الأول والثاني من مسلسل "أبو العروسة" حققا نجاحًا جيداً أثناء عرضهما خلال الفترة الماضية وارتبط العمل اجتماعيا مع الجمهور، بعد أن عرض العمل عبر قنوات دي إم سي خلال الموسمين.

وشارك في بطولة مسلسل "أبو العروسة" كل من سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من الفنانين، وإخراج كمال منصور.

ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع.