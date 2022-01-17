كتب امير فتحي في الاثنين 17 يناير 2022 02:45 صباحاً - فاجأت المشهورة السعودية رهف القحطاني، الشهيرة بـ”وذ نكهة”، متابعيها بظهورها مع والدتها في احد المقاطع التي نشرتها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت رهف القحطاني، في الفيديو، بينما كانت تجلس في السيارة الى جانب والدتها مشيرة الى انها اخذت ملامحها منها قائلة: “أخذت منها عيونها والخشم والمبسم” ثم قالت “والغمازات ليه يامي ما عطيتيني ياها”.
كما ظهرت في مقطع اخر وهي تقبل رأس والدتها وعلقت عليها كاتبة: “نجاحي بحياتي بوجود والدتي”.
وكانت رهف القحطاني قد احتفلت بعيد ميلادها حيث ظهرت مرتدية فستانًا أبيض بتسريحة شعر ناعمة، ووثقت رهف عبر سنابها تجهيزات حفل يوم الميلاد من أكلات وزينة وبالونات وإكسسوارات وورد ولافتات نقش عليها اسمها وغير ذلك وحلوى عليها صورتها.
كما أظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها الهدايا التي تلقتها من عدد من الأطفال برفقة عائلاتهم.
ووثق الفيديو رهف وهي ترقص على عدد من الألحان بمشاركة صديقاتها، وغنت مجموعة من الأغاني في حضور فرقة موسيقية.
كانت هذه تفاصيل خبر رهف القحطاني تظهر مع والدتها وتكشف انها اخذت ملامحها منها.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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