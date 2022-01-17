شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم توجه رسالة لأمها دلال عبد العزيز: عيد ميلاد سعيد فى الجنة يا أمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والتى تحل ذكرى ميلادها اليوم الاثنين، حيث إنها 17 يناير 1960.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وعلقت "الرضا اللي علمتيهولي هو اللي مخلينى مستحملة فراقك يا أجمل وأعظم وأحن أم في الدنيا ربنا يجمعنا بيكي أنت وبابي على خير ويا رب تكوني مرتاحة وسعيدة زى ما كنتي عايشة بتريحي كل الناس.. عيد ميلاد سعيد في الجنة يا أمي يا حتة من قلبي".