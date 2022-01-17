شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد لاحتفال ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها.. وسط البلالين وشمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت خلال الساعات القليلة الماضية، النجمة ياسمين عبد العزيز، بعيد ميلادها، وسرعان ما استقبلت الكثير من التهنئات بخصوص احتفالها من قبل متابعيها وجمهورها وعدد كبير من أصدقائها الفنانين والمشاهير، ليتسارع الكثيرون من متابعيها على بث فيديوهات ونشرها من جديد عبر حساباتهم الشخصية للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وتداولت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار النجمة ياسمين عبد العزيز، بتوثيق احتفالاتها بعيد ميلادها الذى وافق أمس، ووثّقت إحدى الصفحات مقطع فيديو يظهر من خلاله ياسمين، وهي تقوم بإطفاء شمعة عيد الميلاد، بينما تداول صورة جديدة لها برفقه الفنان أحمد العوضي ومطرب المهرجانات عمر كمال.

واحتفل ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها، أمس الأحد الموافق 16 يناير، والتى تعد أهم نجمات الجيل الحالي، فهى فنانة موهوبة وشاملة تتمتع بكوميديا استطاعت من خلالها أن تحتل قلوب الجمهور، إذ تتمتع بجماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربى، حتى أنها نجمة شباك أول في السينما ورغم ابتعادها مؤخرًا عن السينما والمشاركة بالدراما إلا أنها أيضًا أصبحت نجمة في التليفزيون خلال الأعمال التى قدمتها مؤخرًا استحقت عليها الإشادة على تمثيلها الرائع.



ياسمين عبد العزيز

معروفًا في الوسط الفني أن النجمة منى زكى هي أقرب الصديقات للنجمة ياسمين عبد العزيز إذ تعتبر صداقتهما مثالاً حيًا للكثير من الفنانين الوجمهور الذى يحرص على متابعتهما، ورغم هذه الصداقة إلا أنه ينطبق عليها المثل "ما محبة إلا بعد عداوة"، فرغم هذه الصداقة القوية إلا أنها بدأت بخناقة بينهما خلال أول عمل يجمعهما وهى مسرحية "كدة أوكيه"، مع النجوم أحمد السقا وهانى رمزى وشريف منير.