شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب "الغزالة رايقة" فى فيلم سينمائى مع أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر المنتج أحمد السبكى لفيلم سينمائى جديد يجمع فيه نجوم الأغنية الشعبية ومن ضمنهم محمد أسامة مطرب أغنية "الغزالة رايقة" هذا بالإضافة إلى رضا البحراوي وأمينة وأحمد شيبة ومحمود الليثى.

وحقق الطفل محمد أسامة مؤخرا نجاحًا كبيرًا بالأغنية الدعائية لفيلمه "من أجل زيكو"، التي تحمل اسم "الغزالة رايقة"، إذ تخطت حاجز الـ 53 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب والفيلم من بطولة منة شلبي وكريم محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، محمد محمود، وهو من إخراج بيتر ميمي.

وكان ”الخليج 365” قد استضاف محمد أسامة وقال، إنه بدأ الغناء وهو فى الصف الرابع الابتدائى حيث يقوم بغناء مقاطع غنائية لأم كلثوم وعبدالحليم حافظ وغيرها من الأغاني، وساعده على تنمية موهبته هى والدته، حيث كانت تستمع له وتقوم بعزف باستخدام آلة الأورج، وفى إحدى المرات طلبت منى الأبله "نجلاء محمد"، مدرسة الموسيقى بمدرسة بدر، المشاركة بالغناء فى الحفل الذى سيتم تنظيمه لطلاب الثانوية العامة بالمدرسة، بعدها توجهت معها إلى عمل بروفات داخل الفصل.