ريم مصطفى بـ"البدلة" وأروى بملابس كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أروى

نشرت الفنانة والمذيعة أروى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

حمادة هلال

نشر الفنان حمادة هلال، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

رنا رئيس

نشرت الفنانة رنا رئيس، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

رنا سماحة

نشرت الفنانة رنا سماحة، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في مدينة دبي.

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة لامعة.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "بدلة" كلاسيكية.

محمد رشاد

نشر الفنان محمد رشاد، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

محمد عز

نشر الفنان محمد عز، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شعر" كيرلي .

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فهيا بإطلالة شتوية.