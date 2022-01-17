ماجدة.. أحبها رشدي أباظة وتزوجت مرة واحدة من فنان شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 16 يناير 2020 رحلت عن عالمنا النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 89 عاما.

ماجدة التي عرفها الجمهور وهي تجسد دور الفتاة الرقيقة والأرستقراطية والمضطهدة في بعض الأحيان، كانت من كبار المنتجات في السينما المصرية.

وفي الذكرى الثانية لرحيل الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي نعرض لكم أبرز المعلومات عنها:

_ اسمها الحقيقي عفاف علي كامل الصباحي.

_ ولدت في مدينة طنطا بمحافظة الغربية 6 مايو 1931.

_ دخلت الفن في سن صغيرة وهي في الخامسة عشر من عمرها.

_ امتازت أفلامها بالابتعاد عن النمطية فكانت صاحبة أدوار مميزة في السينما.

_ من أبرز أعمالها "أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، "النداهة"، "المراهقات"، "جميلة"، وغيرها.

_ عملت كمخرجة وممثلة ومؤلفة ومنتجة في فيلم "من أحب".

_ تعتبر من أهم المنتجات في تاريخ السينما، فمن أبرز ما قدمت "العمر لحظة"، "الناس اللي تحت"، "السراب"، "زوجة لخمسة رجال"، "النداهة"، وغيرها.

_ مثلت مصر في كثير من المهرجانات منها مهرجان برلين، مهرجان فينسيا.

_ انتشر خبر خطبتها من الفنان سعيد أبو بكر، ولكن سرعان ما كذبتها مجلة الكواكب، وأكدت وقتها أن الصورة مجرد "كدبة إبريل".

_ رفضت أسرتها طلب الفنان رشدي أباظة الزواج منها، بسبب مغامراته العاطفية، على الرغم من حبه الشديد لها.

_ تزوجت لمرة واحدة فقط من الفنان إيهاب نافع عام 1963.

_ أنجبت منه ابنتها الفنانة غادة نافع، وأكدت الأخيرة أن الزواج لم يستمر سوى أقل من 3 سنوات.

_ كان آخر أعمالها فيلم "ونسيت أني إمرأة" عام 1994.

_ كرمها الرئيس السابق عدلي منصور، في حفل عيد الفن عام 2014، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.