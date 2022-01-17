فيفي عبده ترقص على أغنية "يا بخته" لـ هاني شاكر وأحمد سعد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة فيفي عبده، وهى ترقص على أغنية "يا بخته" للفنانين هاني شاكر وأحمد سعد، من كلمات أحمد إبراهيم، ألحان أحمد سعد، وتوزيع محمود صبري، وتم طرحها على موقع "يوتيوب" في 25 نوفمبر 2021.

ونشرت فيفي، فيديو رقصها على "يا بخته"، عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت: "يا مساء الفل من مصر أم الدنيا.. وحشتوني".

وكانت فيفي عبده، أعلنت مؤخرا عن إلغاء لقائها في دولة أبو ظبي مع جمهورها، الذي كان من المقرر أن يقام يوم 21 لـ 23 يناير الجاري، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كنت أعلنت عن إيفينت ليا الشهر ده في أبو ظبي، بعتذر منكم، أنا هأجل الإيفينت ده لظروف انشغالي في مصر".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر"، 2019، بطولة كل من: حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي، تأليف محمد الغيطي، إخراج عبدالعزيز حشاد.